ПОМОГИТЕ Задание № 1: спишите словосочетания и обоснуйте слитное или раздельное написание частицы «не» с прилагательными: (1) (Не)громкий голос; (2) (не)взрачный вид; (3) (не)деревянная дверь; (4)(не)вкусный обед; (5) совсе...
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ПОМОГИТЕ Задание № 1: спишите словосочетания и обоснуйте слитное или раздельное написание частицы «не» с прилагательными: (1) (Не)громкий голос; (2) (не)взрачный вид; (3) (не)деревянная дверь; (4)(не)вкусный обед; (5) совсем (не)близкий путь; (6) (не)высокое, а низкое дерево;(7) (не)прочное сооружение; (8) вовсе (не)правильное решение; (9) (не)густые заросли. Задание № 2: выпишите, раскрывая скобки, только те прилагательные, которые пишутся с частицей «не» раздельно: (1) Отнюдь (не)близкий; (2) (не)разлучные друзья; (3) (не)робкий, а смелый; (4)(не)настный день; (5) (не)большой, а маленький; (6) вовсе (не)маленький; (7)(не)винный поступок; (8) (не)друг, а враг; (9) возникла (не)обходимость; (10)рассказывал (не)былицы; (11) далеко (не)правда; (12) (не)правда, а ложь; (13)(не)счастье (беда); (14) вовсе (не)поражение. Задание № 3: спишите, раскрывая скобки, только те прилагательные, которые пишутся с частицей «не» слитно: (1) (Не)зрелый человек; (2) (не)красивый, а безобразный; (3) (не)злобивый характер; (4) (не)ведомые страны; (5) (не)искусная работа; (6)(не)внимательный, а рассеянный ученик; (7) (не)брежный почерк; (8)(не)лестный отзыв; (9) (не)объективное суждение; (10) деревья (не)высокие, но раскидистые. Задание № 4: образуйте такие пары словосочетаний, чтобы частица «не» писалась слитно и раздельно: Образец: Нелегкий путь (тяжелый) – не легкий, а тяжелый путь. (1) Несчастливый; (2) (не)знакомый; (3) (не)умный; (4) (не)известный; (5)(не)скучный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1 негромкий=тихий невзрачный вид (без не не употребляется) не деревянная дверь (это относительное прилагательное ) невкусный обед (=плохой ) совсем неблизкий путь ( =дальний) не высокое ,а низкое дерево (противопоставление с союзом а) непрочное сооружение (=хрупкое) вовсе не правильное решение ( вовсе не - слово - сигнал) негустые заросли (= редкие) Задание № 2: пишутся с частицей «не» раздельно: Отнюдь не близкий; ; не робкий, а смелый; не большой, а маленький; вовсе не маленький; не друг, а враг; далеко не правда; не правда, а ложь; вовсе не поражение. Задание № 3: прилагательные, которые пишутся с частицей «не» слитно: незрелый человек; незлобивый характер; неведомые страны; неискусная работа; небрежный почерк; нелестный отзыв; необъективное суждение; деревья невысокие, но раскидистые. Задание 4 (1) несчастливый день ( злополучный),не счастливый ,а злополучный день (2) незнакомый дом ; ( чужой); не знакомый ,а чужой дом (3) неумный поступок ( глупый); не умный .а глупый поступок (4) неизвестный маршрут( новый); не известный ,а новый маршрут (5)нескучный вечер ( весёлый); не скучный .а весёлый вечер .
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