ПОМОГИТЕ Задание № 1: спишите словосочетания и обоснуйте слитное или раздельное написание частицы «не» с прилагательными: (1) (Не)громкий голос; (2) (не)взрачный вид; (3) (не)деревянная дверь; (4)(не)вкусный обед; (5) совсе...

Гость: Гость:

Задание 1 негромкий=тихий невзрачный вид (без не не употребляется) не деревянная дверь (это относительное прилагательное ) невкусный обед (=плохой ) совсем неблизкий путь ( =дальний) не высокое ,а низкое дерево (противопоставление с союзом а) непрочное сооружение (=хрупкое) вовсе не правильное решение ( вовсе не - слово - сигнал) негустые заросли (= редкие) Задание № 2: пишутся с частицей «не» раздельно: Отнюдь не близкий; ; не робкий, а смелый; не большой, а маленький; вовсе не маленький; не друг, а враг; далеко не правда; не правда, а ложь; вовсе не поражение. Задание № 3: прилагательные, которые пишутся с частицей «не» слитно: незрелый человек; незлобивый характер; неведомые страны; неискусная работа; небрежный почерк; нелестный отзыв; необъективное суждение; деревья невысокие, но раскидистые. Задание 4 (1) несчастливый день ( злополучный),не счастливый ,а злополучный день (2) незнакомый дом ; ( чужой); не знакомый ,а чужой дом (3) неумный поступок ( глупый); не умный .а глупый поступок (4) неизвестный маршрут( новый); не известный ,а новый маршрут (5)нескучный вечер ( весёлый); не скучный .а весёлый вечер .