Найти определения музыкальных жанров и терминов: полифония, хорал, токката.

Музыка
Найти определения музыкальных жанров и терминов: полифония, хорал, токката.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полифония (от Греческого языка означает как многозвучие) - термин музыкальный. Означает совместное звучание нескольких голосов, многоголосие - в противоположность монофонии, одноголосию. Хорал - ,хорала, м. (новолатин. choralis от греч. choros). Религиозное многоголосное песнопение Токката - 1) Виртуозная муз. пьеса для клавишных инструментов (клавир, орган), в 16 в. - и для лютни. 2) В эпоху Возрождения - праздничная фанфара для дух. инструментов и литавр (существует поныне в виде дух. туша).
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