Помогите решить задачу.Ширина картины Рокотова Портрет Струйской 47 см а длинна на 1 дм 2 см больше.Найдите площадь и периметр картины?

Математика

Помогите решить задачу.Ширина картины Рокотова Портрет Струйской 47 см а длинна на 1 дм 2 см больше.Найдите площадь и периметр картины?

Автор: Гость