Помогите решить задачу.Ширина картины Рокотова Портрет Струйской 47 см а длинна на 1 дм 2 см больше.Найдите площадь и периметр картины?
Математика
Помогите решить задачу.Ширина картины Рокотова Портрет Струйской 47 см а длинна на 1 дм 2 см больше.Найдите площадь и периметр картины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47-12=35(см)-длина картины S=47*35=1645 площадь картины P=(47+35)*2=164 периметр картины
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