У Буратино было 14 кубиков.Половину он отдал Арлекину, а потом взял ещё 8.Сколько у него стало? И если можно и схему тоже напишите пожалуйста

Математика

У Буратино было 14 кубиков.Половину он отдал Арлекину, а потом взял ещё 8.Сколько у него стало? И если можно и схему тоже напишите пожалуйста

Автор: Гость