У Буратино было 14 кубиков.Половину он отдал Арлекину, а потом взял ещё 8.Сколько у него стало? И если можно и схему тоже напишите пожалуйста
Математика
У Буратино было 14 кубиков.Половину он отдал Арлекину, а потом взял ещё 8.Сколько у него стало? И если можно и схему тоже напишите пожалуйста
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Гость:
14:2 =7 7+8=15 ответ 15
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