У Буратино было 14 кубиков.Половину он отдал Арлекину, а потом взял ещё 8.Сколько у него стало? И если можно и схему тоже напишите пожалуйста

Математика
У Буратино было 14 кубиков.Половину он отдал Арлекину, а потом взял ещё 8.Сколько у него стало? И если можно и схему тоже напишите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:2 =7 7+8=15 ответ 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Вестерна вместимостью 20м кубических наполнена нефтью масса которой равно 16000кг в??числите плотность нефти
Ответить
Английский язык
Помогите в расказе найти неправильные глаголы
Ответить
Русский язык
Помогите:) пожалуйста упр 226
Ответить
Математика
В выборах мера участвовали два кандидата. За одного из них проголосовало 253477 изби??ателей,а за другого - на 9430 избирателей больше.Сколько всег...
Ответить
История
Докажите что в королевстве франков существовало неравенство и сохранились переж??тки родового пола.
Ответить