Докажите что в королевстве франков существовало неравенство и сохранились переж??тки родового пола.
История
Докажите что в королевстве франков существовало неравенство и сохранились переж??тки родового пола.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравенство существовало в основном между римлянами и франками, т.e. если убьют римляна - убийца понесет меньшее наказание, убьют франка - убийца понесет большее наказание. Так-же существовало и имущественное неравенство, крестьяне находились в распоряжение знати, (пока еще не феодала!). А что значит родовой пол? Я попробую объяснить, если дашь точное понятие.
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