Помогите 4 класс Л.Г.Петерсон 22 урок номер 7

Гость: Гость:

А) выразить в сантиметрах 1 дм= 10 см 1мм = 0,1 см б) выразить в метрах 1 км = 1000 м 1 см = 0,01м в) выразить в центнерах 1 т = 10 ц 1 кг = 0,01 ц г) выразить в минутах 1час = 60 минут 1 с =0,017 мин д)выразить в квадратных дециметрах 1 м² =100 дм² 1 см² = 0,01 дм²