Как постороили пирамиды египтяне?

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"Используемый метод заключался в том, чтобы строить шагами, или как некоторые называют - рядами или террасами. Когда построение основы было закончено, блоки для следующего ряда выше основы поднимались от основного уровня приспособлениями, сделанными из коротких деревянных рычагов; на этом первом ряде имелось другое, которое поднимало блоки на один уровень выше, таким образом, шаг за шагом блоки поднимались всё выше и выше. Каждый ряд или уровень имел собственный набор механизмов одного и того же типа, которые легко перемещали грузы с уровня на уровень. Завершение построения пирамиды начиналось сверху с самого верхнего уровня, продолжалось вниз, и заканчивалось самыми нижними уровнями, находящимися ближе к земле" Деревянные Машины Упоминание Геродотом «деревянных машин » - придало импульс направлению исследований. Итальянский египтолог Освальдо Фалестиеди считает что остатки одной из таких машин нашли в XIX веке при раскопках храма царицы Хатсепшут. Увлеченный итальянец сумел восстановить древнее устройство, и оно заработало! Сконструированная Фалестиеди машина напоминает колыбель. Внутри деревянного каркаса помещается обвязанный веревками каменный блок, который раскачивается при помощи специальных клиньев. С помощью такого раcкачивания, убежден изобретатель, древние египтяне поднимали многотонные камни. Открытие Фалестиеди апробировали японские и американские инженеры и археологи. И: независимая экспертиз; подтвердила правоту итальянца. Теперь Фалестиеди вместе с инженерами из Туринского политехнического института собирается создать действующую модель устройства которое сможет поднимать камни весом до сорока тонн. Но не только Фалестиеди вдохновили слова Геродота американец Рон Уайетт сконструировал свой вариант. Именно его Вы и видите на рисунке. Это "подъёмное устройство" реально работает. Очевидная простота конструкции, лёгкость в подъёме тяжёлых грузов, сам принцип работы и многие другие свойства данной конструкции делают этот механизм чрезвычайно похожим на тот, который был описан Геродотом, и который использовался древними Египтянами при построении пирамид. В нашу гавань заходили корабли Египтолог Захи Хавасс утверждает что сообщения о большом весе каменных блоков - не более чем спекуляция. Вес блоков, из которых построены пирамиду, не превышал полутонны. Для строительства древнеегипетские инженеры построили гавань в 800 метрах к востоку от недавно обнаруженного долинного храма Хуфу (Хеопса) . Эта гавань использовалась для транспортировки к плато камня, добытого в других каменоломнях страны - например, гранита, использованного для погребальной камеры Хуфу и прекрасного белого известняка, которым пирамида была облицована. Гавань также использовалась для доставки рабочих от их домов в Мемфисе и других близлежащих городах. Продовольствие из ферм на берегах Нила приносилось в качестве жертв для храмов, и использовалось для пропитания обитателей припирамидных городов, ответственных за поддержание культа усопшего царя. К югу от пирамиды Хуфу Марк Ленер обнаружил карьер, в котором добывался камень для ее строительства. Неподалеку были найдены и остатки пандуса из щебня и ила. Этот пандус шел от каменоломен к юго-восточному углу пирамиды Хуфу. Скорее всего по нему и поднимали блоки. Одно из наиболее важных археологических открытий, когда-либо сделанных в Гизе - могилы строителей пирамид. Эта находка доказывает, что те, кто строил пирамиды, были египтянами, а не рабами. Из иероглифических надписей и граффити мы знаем, что квалифицированные строители работали на своем участке круглый год. Они построили свои гробницы, снабженные статуями и погребальным инвентарем неподалеку от пир