Jill has a big doll collection. She ______ deils since she was seven.

Английский язык
Jill has a big doll collection. She ______ deils since she was seven.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jill has a big doll collection. She has had dolls since she was seven.
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