Распишите поподробнее решение, пожалуйста: Объем продукции u, произведенный бригадой рабочих, может быть описан уравнением (ед), 1lt;=tlt;=8, где t - рабочее время в часах. Вычислить производительность труда через час после н...

Математика

Распишите поподробнее решение, пожалуйста: Объем продукции u, произведенный бригадой рабочих, может быть описан уравнением (ед), 1lt;=tlt;=8, где t - рабочее время в часах. Вычислить производительность труда через час после начала работы и за час до ее окончания

Автор: Гость