Распишите поподробнее решение, пожалуйста: Объем продукции u, произведенный бригадой рабочих, может быть описан уравнением (ед), 1lt;=tlt;=8, где t - рабочее время в часах. Вычислить производительность труда через час после н...
Математика
Распишите поподробнее решение, пожалуйста: Объем продукции u, произведенный бригадой рабочих, может быть описан уравнением (ед), 1lt;=tlt;=8, где t - рабочее время в часах. Вычислить производительность труда через час после начала работы и за час до ее окончания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=u`=2,5t²+15t+100 p(1)=2,5+15+100=117,5 p(2)=2,5*4+15*2+100=10+30+100=140 p(7)=2,5*49+15*7+100=327,5
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