(x-7)=2 решите пожалуйста
Математика
(x-7)=2 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-7)=2 x=2+7 x=9 _____
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