При движении против течения скорость которого 1 километр в час при расстоянии 119 к??лометров Теплоход проходит за 7 часов какое расстояние за это же время он пройдет двигаясь по течению постарайтесь решить эту задачу не находя...

Математика
При движении против течения скорость которого 1 километр в час при расстоянии 119 к??лометров Теплоход проходит за 7 часов какое расстояние за это же время он пройдет двигаясь по течению постарайтесь решить эту задачу не находя на скорость теплохода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При движении против течения скорость которого 1 километр в час при расстоянии 119 километров Теплоход проходит за 7 часов какое расстояние за это же время он... Расстояние между двумя пристанями катер проплывает по течению реки за 6 часов, а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние по озеру
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