При движении против течения скорость которого 1 километр в час при расстоянии 119 к??лометров Теплоход проходит за 7 часов какое расстояние за это же время он пройдет двигаясь по течению постарайтесь решить эту задачу не находя...

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При движении против течения скорость которого 1 километр в час при расстоянии 119 километров Теплоход проходит за 7 часов какое расстояние за это же время он... Расстояние между двумя пристанями катер проплывает по течению реки за 6 часов, а плот за 42 часа. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние по озеру