Помогите срочно по русскому первое Чем отличаются личные окончания глаголов 1 и 2 ??пряжения? 2 В каких глаголах пишутся -тся и -ться

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1 спряжение личные окончания глаголов i и ii спряжения В зависимости от того, на какое сочетание букв оканчивается глагол, его относят к первому или ко второму спряжению. Понять это правило легко. Если перед нами слово, имеющее в основе –оть, -ять и другие (кроме -ить), то оно имеет 1 спр. Например: болтать, прыгать, краснеть, пригонять, бороться. Обратите внимание, что это именно сочетание букв, а не флексия, как неверно считают многие школьники. Запомните: правильно писать личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения поможет возведение слова в инфинитив. Именно по нему мы сможем отличить одну форму от другой. К примеру, слово «бреется» в инфинитиве будет «брить». Оно заканчивается на –ить, но тем не менее относится к 1 спр. То же самое и с глаголом «стелить». Эти слова принято относить к исключениям. 2 спряжение Эта группа отличается от первой и другой основой, а также наличием исключений. Зная все эти тонкости, вы легко отличите окончания глаголов 1 и 2 спряжения. Как определить их, узнаем дальше. Когда перед нами глагол, имеющий в начальной форме основу на -ить, можем смело утверждать, что это слово 2 спр. Например: говорить, просить, купить, приходить. Однако в эту группу также входят слова, заканчивающиеся на другую основу. Их нужно запомнить, тогда вы не испытаете никаких трудностей, определяя личные окончания глаголов I и II спряжения. Список исключений составляет 11 глаголов: гнать (в шею), дышать (носом), смотреть (на учителя), видеть (драку), слышать (в тишине), ненавидеть (войну), зависеть (от мамы), терпеть (боль), вертеть (мяч), обидеть (младшего), держать (в руках). личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения 4 й класс Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения Теперь, когда мы знаем самую основную информацию об этой части речи, нам предстоит узнать и о некоторых сложностях. Каждое из спряжений имеет свой особый набор окончаний. Изменяя глаголы по лицам, мы увидим, что к 1 спр. относятся такие, которые во множественном числе имеют флексию -ут (или -ют). Например: белеть – белеют, показать – покажут. В ед. ч. в окончании обязательно будет буква «е»: кидать – кидаешь, кидает, сеять – сеет, сеешь.