Составь равенства и неравенства используя выражения 9×1 . 0:6 . 8:8 . 1×4 . 5×0 . 0×12 . 3×3 . 14:14 .
Математика
Составь равенства и неравенства используя выражения 9×1 . 0:6 . 8:8 . 1×4 . 5×0 . 0×12 . 3×3 . 14:14 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да лигко 9=9×1, 0÷6=0, 1=8÷8, 0=5×0, 0+0=0×12, 6+3=3×3, 1+0=14÷14
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