Помогите пожалуйста: Причины ликвидации военного коммунизма.
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Помогите пожалуйста: Причины ликвидации военного коммунизма.
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Гость:
Военный коммунизм привёл к падению экономики, сокращению валового внутреннего продукта, гиперинфляции, голоду, особенно в больших городах. Конфискация у зажиточных крестьян продуктов и материальных ценностей привела к бунтам. на смену военному коммунизму, для спасения экономике, была разработана и введена новая экономическая политика (НЭП).
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