Помогите пожалуйста: Причины ликвидации военного коммунизма.

Гость: Гость:

Военный коммунизм привёл к падению экономики, сокращению валового внутреннего продукта, гиперинфляции, голоду, особенно в больших городах. Конфискация у зажиточных крестьян продуктов и материальных ценностей привела к бунтам. на смену военному коммунизму, для спасения экономике, была разработана и введена новая экономическая политика (НЭП).