Периметр равнобедренного треугольника=48 см. средняя линия параллельна основанию 6 см. найдите стороны треугольника.

Гость: Гость:

Пусть стороны равнобедренного треугольника а см(боковые стороны равнобедренного треугольника равны) основание с см средняя линия х = 6 х = с/2 с = 2х = 2*6 = 12 см основание Р = 2а +с 48 = 2а +12 2а = 36 а = 36/2 а = 18 см боковая сторона