Какое продолжение составить к рассказу Серая Шейка

Гость: Гость:

Поскольку Серая Шейка научилась-таки летать, она летит на следующую зиму вместе со всеми в теплые края, но там ей не нравится. Имея опыт зимовки на родном болоте, она решила убедить всю стаю никуда больше на зиму не улетать, и следующую зиму она всех учит правильно зимовать.