Какое продолжение составить к рассказу Серая Шейка

Литература
Какое продолжение составить к рассказу Серая Шейка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку Серая Шейка научилась-таки летать, она летит на следующую зиму вместе со всеми в теплые края, но там ей не нравится. Имея опыт зимовки на родном болоте, она решила убедить всю стаю никуда больше на зиму не улетать, и следующую зиму она всех учит правильно зимовать.
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