1)постройте график уравнения х+у-3=0. 2) постройки график уравнения 5х-2у+10=0.
Алгебра
1)постройте график уравнения х+у-3=0. 2) постройки график уравнения 5х-2у+10=0.
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