Из какого произведения отрывок ?И о ком идёт речь? Отвернув воротник балахона *** показал все свое лицо. Длинное и худое,с широким лбом,к верху плоским,книзу заострённым носом ,большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбар...

Литература

Из какого произведения отрывок ?И о ком идёт речь? Отвернув воротник балахона *** показал все свое лицо. Длинное и худое,с широким лбом,к верху плоским,книзу заострённым носом ,большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету.

Автор: Гость