Из какого произведения отрывок ?И о ком идёт речь? Отвернув воротник балахона *** показал все свое лицо. Длинное и худое,с широким лбом,к верху плоским,книзу заострённым носом ,большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбар...
Литература
Из какого произведения отрывок ?И о ком идёт речь? Отвернув воротник балахона *** показал все свое лицо. Длинное и худое,с широким лбом,к верху плоским,книзу заострённым носом ,большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тургенев"Отцы и дети". Описание Базарова
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