1. как звали доктора который лечил Незнайку из произведения Н.Носов. 2. Как погиб Же??е-батыр защищая степи Сарыарки от врагов.3. Почему жаловался Илья из Муромура на судьбу ( былина Как Илья из Муромура богатырем стал. 4. Как ...
Литература
1. как звали доктора который лечил Незнайку из произведения Н.Носов. 2. Как погиб Же??е-батыр защищая степи Сарыарки от врагов.3. Почему жаловался Илья из Муромура на судьбу ( былина Как Илья из Муромура богатырем стал. 4. Как звали приятелей из Булочной песнки. М.Бороцкий.5. Где записываются следы животных по М.Зереву. 6. какое название ближайшему аулу дал мальчик Досбол, когда повстречал путников.7. Памятник персидской литературы, нациольной эпос иранских народов.8. Откуда ехал слон из рассказа Как слона лечили.9. Каких птиц называет соловьями степи в произведении Родная степь. 10. Сказка это.11 Сколько лет герою стехотворения З.Александровой Золотые руки у парниши.12. В привединным выше отрывке из стихотворение Зима.13.То, о чём говориться в произведение, круг явлений и событий.14.Как назвал человека Михалкова в стихотворение.15. значение слова (попонка).16. Благодоря этому герою произведения Ю.Яковлева (А воробьевь стекло не выбивал.17. Чему говорит "Спасибо" стихотворение А.Барто "В пустой квартире".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Медуница,2)Вот легенда:Среди казахских родов, пасших свои косяки лошадей в Кокшетау, говорят, был один батыр, такой огромный, что был похож на гору. У него не было друзей, и он не нуждался в отряде воинов, обычно сопровождающих батыров, он сражался один. Поэтому народ прозвал его Жеке-батыр, то есть Одинокий Рыцарь. И пока был жив Жеке-батыр, в одиночку защищавший казахов, никакой враг и думать не мог о том, чтобы завоевать эту землю. У него был огромный высокий лук, достигавший небес, а стрела длиной с березу могла пролететь большие расстояния и настигнуть врага. Тетиву такого лука не могли натянуть сорок сильных воинов, такая она была тугая. И вот однажды враги тучей, как муравьи, напали на Жеке-батыра, и началась битва, какой свет не видывал до сих пор. Зная, что обыкновенными стрелами не пробить стальную кольчугу Жеке-батыра, враги стали стрелять в него огромными стрелами. Но они, как тростинки, отскакивали от железных доспехов богатыря. Великое множество вражеских воинов погибло в том беспримерном сражении, но на их место прибывали новые и новые отряды, и битва продолжалась. Наконец железные стрелы врагов пробили стальную кольчугу батыра. Но некому было перевязать раны, рядом с Жеке-батыром не оказалось помощников. Такой уж у него был характер. Кровь текла из ран, но батыр продолжал сражаться, уничтожая врагов. День превратился в ночь, и ночь снова стала днем, а Жеке-батыр неутомимо отбивал атаки одна за другой. Он знал, что за его спиной оставались беззащитные аулы, дети и старики. Жеке-батыр сдерживал врагов, не пускал их в родные земли. Вот собрал он последние силы и с яростью бросился на врагов, пытаясь проникнуть во вражеский центр. И чувствуя, что этот бросок является последним, выкрикнул Жеке-батыр во весь свой голос: «Не пущу врагов в родные земли! Тут лягу, стану неприступной горой!» И упал богатырь между двух гор, соединив их в неприступную крепость... Не дал врагам пробиться в степи Сарыарки. Да так и замер. И лежит до сих пор, став огромной глыбой. Издали можно разглядеть на ней остроконечный шлем батыра, густые брови, его большую окладистую бороду, нос с горбинкой, высокую железную грудь и огромные мощные ноги в кожаных сапогах.3)Незнаю.4)Бублик и Ботон.5)Незнаю.6)"Время" название ближайшего аула, которое дал мальчик Досбол.7)Шахнаме.8)Незнаю.9)Жаворонков называет соловьями степи.10) один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно со счастливым концом.
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