1. как звали доктора который лечил Незнайку из произведения Н.Носов. 2. Как погиб Же??е-батыр защищая степи Сарыарки от врагов.3. Почему жаловался Илья из Муромура на судьбу ( былина Как Илья из Муромура богатырем стал. 4. Как ...

Гость: Гость:

1)Медуница,2)Вот легенда:Среди казахских родов, пасших свои косяки лошадей в Кокшетау, говорят, был один батыр, такой огромный, что был похож на гору. У него не было друзей, и он не нуждался в отряде воинов, обычно сопровождающих батыров, он сражался один. Поэтому народ прозвал его Жеке-батыр, то есть Одинокий Рыцарь. И пока был жив Жеке-батыр, в одиночку защищавший казахов, никакой враг и думать не мог о том, чтобы завоевать эту землю. У него был огромный высокий лук, достигавший небес, а стрела длиной с березу могла пролететь большие расстояния и настигнуть врага. Тетиву такого лука не могли натянуть сорок сильных воинов, такая она была тугая. И вот однажды враги тучей, как муравьи, напали на Жеке-батыра, и началась битва, какой свет не видывал до сих пор. Зная, что обыкновенными стрелами не пробить стальную кольчугу Жеке-батыра, враги стали стрелять в него огромными стрелами. Но они, как тростинки, отскакивали от железных доспехов богатыря. Великое множество вражеских воинов погибло в том беспримерном сражении, но на их место прибывали новые и новые отряды, и битва продолжалась. Наконец железные стрелы врагов пробили стальную кольчугу батыра. Но некому было перевязать раны, рядом с Жеке-батыром не оказалось помощников. Такой уж у него был характер. Кровь текла из ран, но батыр продолжал сражаться, уничтожая врагов. День превратился в ночь, и ночь снова стала днем, а Жеке-батыр неутомимо отбивал атаки одна за другой. Он знал, что за его спиной оставались беззащитные аулы, дети и старики. Жеке-батыр сдерживал врагов, не пускал их в родные земли. Вот собрал он последние силы и с яростью бросился на врагов, пытаясь проникнуть во вражеский центр. И чувствуя, что этот бросок является последним, выкрикнул Жеке-батыр во весь свой голос: «Не пущу врагов в родные земли! Тут лягу, стану неприступной горой!» И упал богатырь между двух гор, соединив их в неприступную крепость... Не дал врагам пробиться в степи Сарыарки. Да так и замер. И лежит до сих пор, став огромной глыбой. Издали можно разглядеть на ней остроконечный шлем батыра, густые брови, его большую окладистую бороду, нос с горбинкой, высокую железную грудь и огромные мощные ноги в кожаных сапогах.3)Незнаю.4)Бублик и Ботон.5)Незнаю.6)"Время" название ближайшего аула, которое дал мальчик Досбол.7)Шахнаме.8)Незнаю.9)Жаворонков называет соловьями степи.10) один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно со счастливым концом.