Спортсмен во время тренировки сделал 3 забега Второй забег был на 50 метров длиннее первого а третье на 60 метров в кровати 2 сколько метров составил 3 забег если спортсмен во время тренировки пробежав 610 метров
Математика
Спортсмен во время тренировки сделал 3 забега Второй забег был на 50 метров длиннее первого а третье на 60 метров в кровати 2 сколько метров составил 3 забег если спортсмен во время тренировки пробежав 610 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
610-50-50+60=570м сумма трёх равных забегов 570:3=190м - 1ый забег 190+50= 240м - 2ой забег 240-60=180м - 3й забег.
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