Спортсмен во время тренировки сделал 3 забега Второй забег был на 50 метров длиннее первого а третье на 60 метров в кровати 2 сколько метров составил 3 забег если спортсмен во время тренировки пробежав 610 метров

Математика

Спортсмен во время тренировки сделал 3 забега Второй забег был на 50 метров длиннее первого а третье на 60 метров в кровати 2 сколько метров составил 3 забег если спортсмен во время тренировки пробежав 610 метров

Автор: Гость