Мастер изготовил 72 юрты. На сколько юрт из 4 секций
Математика
Мастер изготовил 72 юрты. На сколько юрт из 4 секций
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72:4=18 юрт Ответ:18 юрт
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