И еще 86умножить(p-719)равно15738
Математика
И еще 86умножить(p-719)равно15738
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86*(р-719)=15738 р-719=15738:86 р-719=183 р=183+719 р=902
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