Составьте числовое выражение и вычисли его значение из числа 43 вычесть сумму чисел 19 и 3 к сумме чисел 32 и 49 прибавить число 8 из суммы чисел 25 и 47 вычесть число 5 к числу 35 прибавить сумму чисел 16 и 4 из числа 85...

Математика

Составьте числовое выражение и вычисли его значение из числа 43 вычесть сумму чисел 19 и 3 к сумме чисел 32 и 49 прибавить число 8 из суммы чисел 25 и 47 вычесть число 5 к числу 35 прибавить сумму чисел 16 и 4 из числа 85 вычесть частное чисел 100и 20

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