Составьте числовое выражение и вычисли его значение из числа 43 вычесть сумму чисел 19 и 3 к сумме чисел 32 и 49 прибавить число 8 из суммы чисел 25 и 47 вычесть число 5 к числу 35 прибавить сумму чисел 16 и 4 из числа 85...
Математика
Составьте числовое выражение и вычисли его значение из числа 43 вычесть сумму чисел 19 и 3 к сумме чисел 32 и 49 прибавить число 8 из суммы чисел 25 и 47 вычесть число 5 к числу 35 прибавить сумму чисел 16 и 4 из числа 85 вычесть частное чисел 100и 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43-(19+3)=21 (32+49)+8=89 (25+47)-5=67 35+(16+4)=55 85-100:20=80
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