Мяч брошен вертикально10м упал вниз кокой путь он совершил какое его перемещение

Физика
Мяч брошен вертикально10м упал вниз кокой путь он совершил какое его перемещение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь-это длинна траектории движения тела, т.е. мяч поднялся вверх на 10м  и на 10 м упал вниз. 10+10=20 м. Перемещение -это отрезок соединяющий начальное и конечное положение тела. Т.е. наш мяч упал в то место откуда и был брошен, траектории совпадают. Перемещение =0.
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