Мяч брошен вертикально10м упал вниз кокой путь он совершил какое его перемещение

Гость: Гость:

Путь-это длинна траектории движения тела, т.е. мяч поднялся вверх на 10м и на 10 м упал вниз. 10+10=20 м. Перемещение -это отрезок соединяющий начальное и конечное положение тела. Т.е. наш мяч упал в то место откуда и был брошен, траектории совпадают. Перемещение =0.