Помогите пожалуйста 6,7,8,9,10,11,12,13 пожалуйста

География
Помогите пожалуйста 6,7,8,9,10,11,12,13 пожалуйста
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