Помогите пожалуйста 6,7,8,9,10,11,12,13 пожалуйста
География
Помогите пожалуйста 6,7,8,9,10,11,12,13 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овцу поставь и я помогу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Денису 13 лет,а папе 40 лет. На сколько лет папа был старше Дениса 4 года назад? Во ско??ько раз папа был старше Дениса 4 года назад?
Литература
Из какого произведения отрывок ?И о ком идёт речь? Отвернув воротник балахона *** показал все свое лицо. Длинное и худое,с широким лбом,к верху п...