Вы когда -нибудь смотрели на древний белокаменный собор сквозь березовую рощу разберите пожалуйста срочно надо

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Вы когда -нибудь смотрели на древний белокаменный собор сквозь березовую рощу разберите пожалуйста срочно надо

Автор: Гость