Вы когда -нибудь смотрели на древний белокаменный собор сквозь березовую рощу разберите пожалуйста срочно надо
Русский язык
Вы когда -нибудь смотрели на древний белокаменный собор сквозь березовую рощу разберите пожалуйста срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы(как подлежащее,местоимение) когда - нибудь(определение) смотрели(сказуемое,глагол) на (предлог,дополнение) древний(определение,прилагательное) белокаменный( определение,прилагательное) собор(дополнение,существительное) сквозь (обстоятельство,наречие) березовую (определение,прилагательное) рощу (дополнение,существительное) Характеристика:( повествовательное, не восклицательное, простое, двусоставное, распространенное, не осложнено)
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