497 НОМЕР СРОЧНО БЫСТРЕЕ ПОЖ
Математика
497 НОМЕР СРОЧНО БЫСТРЕЕ ПОЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-3=9 значит OB=4. OA =5 OB радиус окр ОВ= 4 диаметр окр с радиусом ОА. = 10
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