Файл размером 32 Кбайта передается через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду.Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение со скорость 512 бит в секунду

Информатика

Файл размером 32 Кбайта передается через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду.Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение со скорость 512 бит в секунду

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