Файл размером 32 Кбайта передается через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду.Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение со скорость 512 бит в секунду
Информатика
Файл размером 32 Кбайта передается через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду.Определите размер файла (в байтах),который можно передать за то же время через другое соединение со скорость 512 бит в секунду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 Кбайт= 32*1024*8=262144 бит(1 Кбайт=1024 байт, 1 байт= 8 бит) 262144:4096=64 секунды. И 512*64=32768 бит 32768 бит= 4096 байт
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