Осенью с опытного участка собрали 480 кг ржи и пшеницы, масса ржи составила треть массы пшеницы
Математика
Осенью с опытного участка собрали 480 кг ржи и пшеницы, масса ржи составила треть массы пшеницы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480÷3=160 кг рожь 480-160=320 кг м пшеницы
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