Почему умер старший Дубровский в повести Дубровский
Литература
Почему умер старший Дубровский в повести Дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из - за того, что увидел своего старого друга, который предал его,отобрав их имение. Он сильно переволновался и по этому умер.
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