"Heute in der Natur gibt es etwa 30 Arten von pumas" - die Nachrichten in der Zeitung "Prawda" stellte sich heraus, falsch zu sein! Переведите пожалуста
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"Heute in der Natur gibt es etwa 30 Arten von pumas" - die Nachrichten in der Zeitung "Prawda" stellte sich heraus, falsch zu sein! Переведите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Сегодня в природе насчитывается около 30 особей пум", - новость в газете "правда" оказалась ложной!
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