Какие мышцы называются синергистами
Биология
Какие мышцы называются синергистами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синергисты (агонисты) - это мышцы, совершающие одновременное движение в одном направлении. Другими словами, это яркий пример сложности и многофункциональности нашей мышечной системы. Ярче всего примеры мышц синергистов проявляются в многосуставных упражнениях, ведь за основное усилие в движении каждого сустава отвечает определенная мышечная группа, соответственно, если в движении задействуется два и более сустава, то на выходе мы имеем комбинацию совместно работающих мышц синергистов.
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