Какие мышцы называются синергистами

Гость: Гость:

Синергисты (агонисты) - это мышцы, совершающие одновременное движение в одном направлении. Другими словами, это яркий пример сложности и многофункциональности нашей мышечной системы. Ярче всего примеры мышц синергистов проявляются в многосуставных упражнениях, ведь за основное усилие в движении каждого сустава отвечает определенная мышечная группа, соответственно, если в движении задействуется два и более сустава, то на выходе мы имеем комбинацию совместно работающих мышц синергистов.