В прямоугольнике АBCD известно, что AD=a, DC=b, O точка пересечения диагоналей. Найдите величину: вектор AO- веторBC+ вектор OD - вектор OB+ вектор DC
Геометрия
В прямоугольнике АBCD известно, что AD=a, DC=b, O точка пересечения диагоналей. Найдите величину: вектор AO- веторBC+ вектор OD - вектор OB+ вектор DC
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Гость:
AB+DO-OB+OC+CD=OA+DO+OD=OA==
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