Относительная молекулярная масса BaSO4 HNO3 CuCI2 AI2(SO4)3
Химия
Относительная молекулярная масса BaSO4 HNO3 CuCI2 AI2(SO4)3
Ответ(ы) на вопрос:
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M(BaSO4)=137+32+16*4=233 g/mol M(HNO3)=1+14+16*3=63g/mol M(CuCL2)=64+35.5*2=135g/mol M(Al2(SO4)3)=27*2+(32+16*4)*3=342 g/mol
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