Помогите с заданием 1 и с заданием 3 в третьем переведите на русский
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Помогите с заданием 1 и с заданием 3 в третьем переведите на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В понедельник у меня математика в 8 часов. Потом у меня музыка в 9.10. После этого у меня рисование в пол десятого. это к 3 заданию
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