А теперь придумайте и запишите 5-6 предложения на тему авария глазами очевидца у вас получиться текст разговорного стиля

Гость: Гость:

Я видела, как произошла эта авария! Водитель черного джипа сбил мужчину! Это был день на 28 сентября,водитель был в нетрезвом состояние. После того как он сбил мужчину он даже не помог ему, а просто уехал с места аварии. Я искренне сочувствую родственникам погибшего.