А теперь придумайте и запишите 5-6 предложения на тему авария глазами очевидца у вас получиться текст разговорного стиля
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А теперь придумайте и запишите 5-6 предложения на тему авария глазами очевидца у вас получиться текст разговорного стиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я видела, как произошла эта авария! Водитель черного джипа сбил мужчину! Это был день на 28 сентября,водитель был в нетрезвом состояние. После того как он сбил мужчину он даже не помог ему, а просто уехал с места аварии. Я искренне сочувствую родственникам погибшего.
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