Какие из данных наречий отвечает на вопрос где.? у лукоморья дуб зеленый златая це??ь на дубе том и днём и ночью кот учёный все ходит по цепи кругом
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Какие из данных наречий отвечает на вопрос где.? у лукоморья дуб зеленый златая це??ь на дубе том и днём и ночью кот учёный все ходит по цепи кругом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где у лукоморья. где на дубе
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