Помогите 1.Правда,не,від,сховати 2.Боятися,суд,не,правда 3.Минати,одна,правда,усе,застатися 4.Розжитися,він,не,у,серед,і,зима,лід 5.Слово,від,лід,і,розмерзатися Розставити у правильному порядку в правильном відмінку
Українська мова
Помогите 1.Правда,не,від,сховати 2.Боятися,суд,не,правда 3.Минати,одна,правда,усе,застатися 4.Розжитися,він,не,у,серед,і,зима,лід 5.Слово,від,лід,і,розмерзатися Розставити у правильному порядку в правильном відмінку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Від правди не сховаешься оминавши все, одна правда остаеться від слова і лід розтопиться
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