Вестерна вместимостью 20м кубических наполнена нефтью масса которой равно 16000кг в??числите плотность нефти
Физика
Вестерна вместимостью 20м кубических наполнена нефтью масса которой равно 16000кг в??числите плотность нефти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=20 м³ m=16 000 кг p-? p=m/V p=16000/20=800 кг/м³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Математика
В выборах мера участвовали два кандидата. За одного из них проголосовало 253477 изби??ателей,а за другого - на 9430 избирателей больше.Сколько всег...
История