Вестерна вместимостью 20м кубических наполнена нефтью масса которой равно 16000кг в??числите плотность нефти

Физика
Вестерна вместимостью 20м кубических наполнена нефтью масса которой равно 16000кг в??числите плотность нефти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=20 м³ m=16 000 кг p-? p=m/V   p=16000/20=800 кг/м³
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