В выборах мера участвовали два кандидата. За одного из них проголосовало 253477 изби??ателей,а за другого - на 9430 избирателей больше.Сколько всего избирателей голосовало ?

Математика

В выборах мера участвовали два кандидата. За одного из них проголосовало 253477 изби??ателей,а за другого - на 9430 избирателей больше.Сколько всего избирателей голосовало ?

Автор: Гость