В выборах мера участвовали два кандидата. За одного из них проголосовало 253477 изби??ателей,а за другого - на 9430 избирателей больше.Сколько всего избирателей голосовало ?
Математика
В выборах мера участвовали два кандидата. За одного из них проголосовало 253477 изби??ателей,а за другого - на 9430 избирателей больше.Сколько всего избирателей голосовало ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)253477+9430=262907за второго 2)253477+262907= 516384
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