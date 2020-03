Помогите в расказе найти неправильные глаголы

Гость: Гость:

Неправильные глаголы - Текст буквы А): went, sat, sang go - went - gone (3 формы глагола ходить) sit - sat - sat (3 формы глагола сидеть) sing - sang - sung (3 формы глагола петь) Текст буквы B): came, saw, ran come - came - come (3 формы глагола приходить) see - saw - seen (3 формы глагола видеть) run - ran - run (3 формы глагола бежать) Текст буквы C): built build - built - built (3 формы глагола строить) Текст буквы D): came (этот текст не полностью видно, по-этому я возможно пропустила какой-то неправильный глагол)