Определите ,к какому типу относиться следующие химические уравнения .Для окислит??льно-восстановительных реакций составьте электронный баланс .Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций .

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А)3MgO+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2O- реакция обмена не ОВР +1 -1 0 0 +1-2 Б) 2HCl+O2=Cl2+H2O+Q -1 0 2Cl -2e------------Cl2 2 2 восстанов 0 -2 4 O2 +2e*2 2O 4 1 окислитель 0 +4 +2 -2 В) С+СO2=2CO-Q 0 +2 C----------- -2e ---C 2 1 восст. +4 +2 2 C-------+2e------------C 2 1 окисл Г) ВаСО3=ВаО+СО2 реакция разложения не ОВР