Определите ,к какому типу относиться следующие химические уравнения .Для окислит??льно-восстановительных реакций составьте электронный баланс .Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций .

Химия
Определите ,к какому типу относиться следующие химические уравнения .Для окислит??льно-восстановительных реакций составьте электронный баланс .Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3MgO+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2O- реакция обмена не ОВР     +1 -1  0    0      +1-2 Б) 2HCl+O2=Cl2+H2O+Q     -1                     0 2Cl  -2e------------Cl2      2             2 восстанов  0                         -2                4 O2    +2e*2        2O      4              1  окислитель       0   +4    +2 -2 В)  С+СO2=2CO-Q  0                          +2 C----------- -2e    ---C         2                1 восст. +4                           +2                2        C-------+2e------------C       2                1 окисл Г) ВаСО3=ВаО+СО2  реакция разложения не ОВР
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