Робота чорна,а грошики???

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Робота чорна,а грошики???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа чорна, а грошики бiлi
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