Робота чорна,а грошики???
Українська мова
Робота чорна,а грошики???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа чорна, а грошики бiлi
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить задачу.Ширина картины Рокотова Портрет Струйской 47 см а длинна на 1 дм 2 см больше.Найдите площадь и периметр картины?
Химия
Определите ,к какому типу относиться следующие химические уравнения .Для окислит??льно-восстановительных реакций составьте электронный баланс .Расс...
Математика
У Буратино было 14 кубиков.Половину он отдал Арлекину, а потом взял ещё 8.Сколько у него стало? И если можно и схему тоже напишите пожалуйста