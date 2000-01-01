В коробке 10 кг сахара.Каждый кусочек весит по 5 гр. Сколько кусочков сахара в короб??е. Решение

Математика
В коробке 10 кг сахара.Каждый кусочек весит по 5 гр. Сколько кусочков сахара в короб??е. Решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб было легче, надо перевести кг в г, 10000/5=2000 кусочков
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