Для поделок Купили 4 набора цветной бумаги по 12 листов в каждом наборе истратили 36 листов сколько листов цветной бумаги осталось

Математика

Для поделок Купили 4 набора цветной бумаги по 12 листов в каждом наборе истратили 36 листов сколько листов цветной бумаги осталось

Автор: Гость