Для поделок Купили 4 набора цветной бумаги по 12 листов в каждом наборе истратили 36 листов сколько листов цветной бумаги осталось
Математика
Для поделок Купили 4 набора цветной бумаги по 12 листов в каждом наборе истратили 36 листов сколько листов цветной бумаги осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×12=48 48-36=12 12 ответ
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