Решите уравнение (х+2,75)-12,02=58,234
Математика
Решите уравнение (х+2,75)-12,02=58,234
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2,75=58,234+12,02 x+2,75=70,254 x=70,254-2,75 x=67,504 ну 5 или 6 класс...я там же...
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