Во время стрижки с одной овцы состригают 8 кг шерсти, это две пятые массы овцы. Определите массу овцы

Математика
Во время стрижки с одной овцы состригают 8 кг шерсти, это две пятые массы овцы. Определите массу овцы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:2*5= 20   фффффааа 20 симвлов задача легкая учись решать))))
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