Во время стрижки с одной овцы состригают 8 кг шерсти, это две пятые массы овцы. Определите массу овцы

Математика

Во время стрижки с одной овцы состригают 8 кг шерсти, это две пятые массы овцы. Определите массу овцы

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