Помогите пожалуйста с заданиями к работе

Алгебра
Помогите пожалуйста с заданиями к работе
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Гость:
Решение на фото)))))))))))))))))))))))))))
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