Подумай и обьясни почему по-твоему звери самые близкие родственники человека?
Окружающий мир
Подумай и обьясни почему по-твоему звери самые близкие родственники человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так думаю потому что они самые умные (не считая человека) то есть умнее птиц рыб и насекомых.
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