Подумай и обьясни почему по-твоему звери самые близкие родственники человека?

Окружающий мир
Подумай и обьясни почему по-твоему звери самые близкие родственники человека?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так думаю потому что они самые умные (не считая человека) то есть умнее птиц рыб и насекомых.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Деревья называют "легкими планеты". Они поглощают пыль и углекислый газ, вырабатывают кислород. В городе деревья помогают уменьшить последствия нег...
Ответить
Алгебра
Первое число больше второго на 5,а 40%первого числа больше,чем 30% второго,на 4.5. найдите первое число
Ответить
Русский язык
Сичинение на тему мама папа я счастливая семья
Ответить
Геометрия
Один из смежных углов в три раза больше второго. Найдите эти углы
Ответить
Математика
СТАРШИЙ БРАТ ПОКРАСИЛ 7/10 ЗАБОРА ,А МЛАДШИЙ -1/4 .КАКАЯ ЧАСТЬ ЗАБОРА ОСТАЛАСЬ НЕ ПОКР??ШЕНОЙ?
Ответить