Один из смежных углов в три раза больше второго. Найдите эти углы.

Геометрия
Один из смежных углов в три раза больше второго. Найдите эти углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый угол равен x, тогда второй угол равен 3x. x+3x=180 4x=180 x=45 градусов. Второй угол = 180-45=135 градусов. Ответ: первый угол=45 градусов, второй 135
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